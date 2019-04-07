Фавр: в матче с «Баварией» было очень тяжело, «Боруссия» Д получила урок

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Люсьен Фавр подвёл итоги матча 28-го тура немецкой Бундеслиги с мюнхенской «Баварией». Встреча на стадионе «Альянц-Арена» завершилась со счётом 5:0 в пользу мюнхенцев.



«Было очень тяжело, мы получили урок. „Бавария“ установила высокий темп, грамотно действовала на протяжении всей игры. Что касается тактики, после матча легко сказать, что это была плохая идея, но я не знаю, было бы лучше при другой тактической схеме. Теперь необходимо сосредоточиться на матче с „Майнцем“. Если мы будем играть, как сегодня, нам будет очень трудно», — приводит слова Фавра AFP.



«Бавария», набрав 64 очка, возглавляет турнирную таблицу чемпионата Германии, «Боруссия» (63) занимает второе место.

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