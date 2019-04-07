Ракицкий: Оздоев мне сказал, как ударить, и я забил

Защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий прокомментировал ничейный исход матча 22-го тура РПЛ с «Локомотивом» (1:1).

«Если бы мой гол принёс три очка, это было бы вообще прекрасно. Они пропустили гол и начали нас прессинговать, а мы чуть-чуть сели. В итоге получили ответный мяч. Там был нелепый рикошет. Считаю, потом была равная игра, и мы могли даже забить ещё, но сегодня не наш день.

Откуда пошли поцелуи Оздоева перед штрафными? Да просто когда я первый штрафной реализовал, он поцеловал мою лысину. Сегодня он мне сказал, как ударить, я ударил и забил. О том, связано ли это с ритуалом Блана и Бартеза, спросите у Маги.

Отрыв «Зенита» нельзя назвать уверенным. Нам надо играть каждый следующий матч только за три очка, и неважно, кто будет в соперниках. Надо всегда брать три очка, чтобы мы в конце были на первом месте. Мы смотрим на календарь — дальше «Анжи», «Краснодар», ЦСКА дома. У нас хорошие игры. Будем играть и зарабатывать три очка в каждом матче", — сказал Ракицкий в эфире программы «После футбола».

Видео гола можно посмотреть на канале РПЛ в RuTube.