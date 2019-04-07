Оздоев – о поцелуе макушки Ракицкого: я уже дважды соавтор забитых им мячей

Полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев объяснил свой поцелуй головы защитника Ярослава Ракицкого перед исполнением штрафного удара в матче чемпионата России с «Локомотивом» (1:1).



«Поцелуй Ракицкого в макушку перед штрафными – маленькая традиция. Получается, я уже два раза соавтор забитых им мячей. Работает ли это лишь один раз за матч? Когда есть дистанция. Я это понимаю, и он тоже. Я всегда уверен в исполнительском мастерстве Ярослава, потому что это игрок, способный решить любой момент.



Как провёл первый тайм «Зенит»? Это вопрос к вам. Вы же смотрели, а мы играли. Думаю, мы играли хорошо и выполнили все установки тренерского штаба, потому что у «Локомотива» особо не было моментов в первом тайме. У нас были моменты. Нам, игрокам, необходимо хорошенько поработать над завершением, чтобы решать моменты, которые у нас были. В первом тайме у нас было три хороших момента.



Что касается того, что соперник во втором тайме прибавил, на то это и «Локомотив», чемпион прошлого года и хорошая команда, которая играет умно. Мы были уверены, что они будут играть хорошо, но «Зенит» провёл матч лучше и заслужил победу. Ничья – это не сказать, что хороший результат, но неплохой. Главное, мы забрали тот минимум, который могли увезти из Москвы», — передаёт слова Оздоева корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер.

Гилерме: знал, что Ракицкий хорошо исполняет штрафные. Просто сложный удар