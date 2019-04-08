Бывший генеральный директор «Зенита» Максим Митрофанов станет заместителем генерального директора РФС по развитию. В его обязанности будет входить разработка новой стратегии по развитию Российского футбольного союза, сообщает Sport24.



Митрофанов уже начал работу, однако официально приступит к обязанностям 11 апреля, после утверждения на исполкоме РФС.

Напомним, что в феврале новым президентом Российского футбольного союза был выбран бывший председатель совета директоров «Зенита» Александр Дюков. Генеральным директором РФС является Александр Алаев, который ранее исполнял обязанности президента.

Ранее Митрофанов также работал в должности советника председателя правления «Зенита» по стадиону и спортивной инфраструктуре.