Украинскому игроку «Генка» грозит дисквалификация за удар соперника в лицо

Украинский полузащитник «Генка» Руслан Малиновский может получить длительную дисквалификацию за удар соперника ногой в лицо, сообщает Voetbalnieuws.

6 апреля в игре плей-офф чемпионата Бельгии «Генк» дома победил «Гент» со счётом 2:1 благодаря дублю игрока сборной Украины. В компенсированное время Малиновский в борьбе упал на газон и подошвой бутс ударил соперника в лицо, за что получил красную карточку. В случае признания действий умышленными, Руслан получит дисквалификацию на семь матчей и пропустит остаток сезона.

В 31 матче чемпионата Бельгии в активе Малиновского 11 голов (3 – с пенальти) и восемь результативных передач. Также на его счету семь жёлтых и две красные карточки. Хавбек отметился двумя мячами в 20 встречах за сборную Украины.