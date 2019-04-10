Сон Хын Мин: «Тоттенхэм» заслужил победу над «Манчестер Сити»

Нападающий «Тоттенхэм Хотспур» Сон Хын Мин прокомментировал победу над «Манчестер Сити» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов (1:0). Форвард сборной Южной Кореи стал автором единственного гола.

«Тоттенхэм» — команда, которая никогда не сдаётся и борется все 90 минут. Думаю, что мы заслужили победы, мы были точнее соперника в завершении.

Мне нравится этот стадион. Здорово играть здесь. Я благодарен за возможность выступать на такой арене», — цитирует форварда BBC.

На 13-й минуте «Манчестер Сити» получил право на пенальти, но Серхио Агуэро не сумел переиграть голкипера «шпор» Уго Льориса.

Ответный матч «Манчестер Сити» — «Тоттенхэм Хотспур» пройдёт 17 апреля. Встреча состоится в Манчестере на стадионе «Этихад». Начало матча — в 22:00 мск.