Вратарь «Наполи»: не будем отчаиваться, отдадим все силы на следующей неделе

Вратарь «Наполи» Алекс Мерет поделился впечатлениями от первого матча 1/4 финала Лиги Европы с «Арсеналом». Встреча состоялась в Лондоне и завершилась победой английской команды со счётом 2:0.



«Нам не хватало резкости, и то, что мы наигрывали на тренировках, не получилось. Во втором тайме мы сыграли лучше. Когда мы пытались взломать оборону, у соперника возникали трудности, поэтому перед ответным матчем над этим нужно поработать. Болельщики на «Сан-Паоло» будут нас поддерживать, и мы отдадим на поле все силы. Нам нужен результат, а это значит, что нужно будет иначе отнестись к игре. Не будем отчаиваться и отдадим все силы на следующей неделе», – приводит слова голкипера Sky Sport Italia.