Сигурдссон: ЛЧ — не предел мечтаний, хочу сыграть на чемпионатах Европы и мира

Исландский полузащитник московского ЦСКА Арнор Сигурдссон расскал о целях.

«Я всегда мечтал стать профессиональным футболистом. Когда-нибудь попасть в Лигу чемпионов, в сборную, и дальше, дальше… Верил, что смогу это сделать, и рад, что именно в ЦСКА я дебютировал в Лиге и получил вызов в национальную команду. Это не предел моих мечтаний. Очень хочу принять участие в чемпионатах Европы и мира, испытываю сумасшедший профессиональный голод!» — приводит слова Сигурдссона пресс-служба «армейцев».

Арнор перешёл в ЦСКА из шведского «Норрчёпинга» в августе 2018 года. Ранее он защищал цвета шведской «Сильвии» и исландского «Акранеса».

В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги Сигурдссон забил 3 гола в 14 матчах.

ЦСКА, набрав 40 очков, занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России. Сегодня, 13 апреля, московская команда на своём поле проведёт матч 23-го тура с «Оренбургом», начало — в 14:00 мск.