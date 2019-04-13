Сигурдссон: пробки — разумная плата за жизнь в Москве

Исландский полузащитник московского ЦСКА Арнор Сигурдссон расскал о жизни в столице России.

«Мне хорошо в столице. Нравится московский стиль жизни, я привыкаю к нему, он мне подходит. Хорошо, когда есть куда пойти. Да и просто нравится масштаб города. Пробки — да, иногда они ужасны, но это разумная плата за жизнь в мегаполисе. С каждым днём я люблю Москву всё больше», — приводит слова Сигурдссона пресс-служба «армейцев».

Арнор перешёл в ЦСКА из шведского «Норрчёпинга» в августе 2018 года. Ранее он защищал цвета шведской «Сильвии» и исландского «Акранеса».

В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги Сигурдссон забил 3 гола в 14 матчах.

ЦСКА, набрав 40 очков, занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России. Сегодня, 13 апреля, московская команда на своём поле проведёт матч 23-го тура с «Оренбургом», начало — в 14:00 мск.