Капелло: есть три хороших игрока, которых может приобрести «Реал»

Известный итальянский тренер Фабио Капелло высказался о планах «Реала» на ближайшее трансферное окно.

«Будущие трансферы „Реала“? Ответ на этот вопрос знает Зидан. Задавать этот вопрос нужно ему. Есть три хороших футболиста, которых „сливочные“ могут приобрести. И в клубе знают их имена», — приводит слова 72-летнего специалиста Marca.

Текущий сезон «Реал», с большой долей вероятности, завершит с одним выигранным трофеем. Зимой тогда ещё команда Сантьяго Солари выиграла клубный чемпионат мира. Борьбу за кубок чемпионов и кубок Испании «Королевский клуб» прекратил, уступив соответственно «Аяксу» и «Барселоне». В турнирной таблице Ла Лиги за 7 туров до конца чемпионата «сливочные» идут третьими, отставая от лидера, коим является та же «Барса», на 13 очков.