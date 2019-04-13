Капелло: раньше защитники, игравшие против «Реала», испытывали страх

Известный итальянский тренер Фабио Капелло поделился мнением о трудностях «Реала».

«Всегда говорю, что «Реал» и «Барселона» начинают свои матчи со счёта 1:0. Чтобы победить эти команды, вам нужно забить как минимум два мяча. В этом году у «Реала» с этим проблемы, и потому они начинают матч со счёта 0:0, как и все остальные. Вот почему им пришлось столкнуться со столькими проблемами. Видим, как Криштиану Роналду выступает за «Ювентус». Раньше защитники, игравшие против «Реала», испытывали страх, но теперь этого нет», — цитирует итальянского специалиста Marca.

Капелло в составе «Реала» дважды выигрывал чемпионат Испании.

В чемпионате Испании «Реал» занимает третье место в турнирной таблице, отставая от лидирующей «Барселоны» на 13 очков. Ранее мадридский клуб прекратил борьбу в Лиге чемпионов и Кубке Испании.