«Ливерпуль» — «Челси»: Эмерсон и Хадсон-Одои — в основе гостей

Стали известны стартовые составы «Ливерпуля» и «Челси» на матч 34-го тура чемпионата Англии, который состоится сегодня, 14 апреля. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Ливерпуль»: Алиссон, Александер-Арнольд, Матип, ван Дейк, Робертсон, Фабиньо, Хендерсон, Кейта, Салах, Фирмино, Мане



Запасные: Миньоле, Ловрен, Милнер, Ориги, Шакири, Старридж, Вейналдум

«Челси»: Аррисабалага, Аспиликуэта, Рюдигер, Давид Луис, Эмерсон, Канте, Жоржиньо, Лофтус-Чик, Хадсон-Одои, Азар, Виллиан



Запасные: Кабальеро, Кристенсен, Баркли, Ковачич, Педро, Жиру, Игуиан

Главный судья — Майкл Оливер.

Матч «Ливерпуль» — «Челси» пройдёт в Ливерпуле на стадионе «Энфилд». Начало встречи в 18:30 мск.

После 33 туров «Ливерпуль» занимает второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, набрав 82 очка. «Челси» (66) — на 4-м месте.