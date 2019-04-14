«Ливерпуль» — «Челси»: Эмерсон и Хадсон-Одои — в основе гостей

Стали известны стартовые составы «Ливерпуля» и «Челси» на матч 34-го тура чемпионата Англии, который состоится сегодня, 14 апреля. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
«Ливерпуль»: Алиссон, Александер-Арнольд, Матип, ван Дейк, Робертсон, Фабиньо, Хендерсон, Кейта, Салах, Фирмино, Мане
Запасные: Миньоле, Ловрен, Милнер, Ориги, Шакири, Старридж, Вейналдум
«Челси»: Аррисабалага, Аспиликуэта, Рюдигер, Давид Луис, Эмерсон, Канте, Жоржиньо, Лофтус-Чик, Хадсон-Одои, Азар, Виллиан
Запасные: Кабальеро, Кристенсен, Баркли, Ковачич, Педро, Жиру, Игуиан
Главный судья — Майкл Оливер.
Матч «Ливерпуль» — «Челси» пройдёт в Ливерпуле на стадионе «Энфилд». Начало встречи в 18:30 мск.
После 33 туров «Ливерпуль» занимает второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, набрав 82 очка. «Челси» (66) — на 4-м месте.