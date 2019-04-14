«Ливерпуль» — «Челси»: прогноз Георгия Черданцева на суперматч чемпионата Англии

Известный телекомментатор Георгий Черданцев дал прогноз на матч 34-го тура АПЛ «Ливерпуль» — «Челси». Встреча начнётся сегодня, 14 апреля, в 18:30 мск.



Ставки: «Ливерпуль» победит за 1.67, обе забьют за 1.83.



«Последний матч, в котором «Ливерпулю» нужно выигрывать не на классе, а приложив усилия. Обе команды свои еврокубковые задачи решили в первых матчах, поэтому смогут полностью сосредоточится на матче. «Челси» пока не гарантировал себе место в Лиге чемпионов, ну а «Ливерпулю» вообще нельзя терять очки.

«Челси» четыре матча после «Эвертона» выиграл, но там и соперники были такие, что никак нельзя было спотыкаться. Думаю, не всегда стабильный «Челси» в гостях, с командой, которая борется за чемпионство, будет стараться, но своё поле и отличная форма, которую сохранил «Ливерпуль» в этой части сезона, — это козыри хозяев», — сказал Черданцев.



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