Карпин: «Ростов» обыграл «Спартак» за счёт забитых голов

Главный тренер «Спартака» Валерий Карпин прокомментировал победу своей команды в матче 23-го тура чемпионата России со «Спартаком» (2:1).



«Обыграли „Спартак“ за счёт забитых голов. А за счёт чего ещё? Если бы не забили, то не выиграли бы. За счёт желания, самоотдачи, дисциплины. Ну и всё равно было очень тяжело.



Хороший настрой „Ростова“ на большие команды — это чисто психологический момент. Любят говорить, настроил тренер или не настроил. Если футболиста надо настраивать на игру, тогда лучше закончить с футболом.



В перерыве сегодня не настраивал игроков, а наоборот успокаивал. Многие моменты первого тайма были из-за нашей нервозности — один поскользнулся, другие у штрафной в передаче два раза ошиблись. Соответственно, когда сами так ошибаемся, у штрафной идёт нагнетание, начинается запара.



Не знаю, выиграли ли этот матч заменами. Во многих матчах здорово ребята выходят на замену. Слава богу, что замены усиливают игру. У нас замены запланированы для того, чтобы усиливать. Глебова заменили, потому что у него и карточка была, и подустал он. Думаю, он сыграл так, как мы от него ожидали.



Почему я размахивал руками в концовке, когда был момент у Зобнина? Шомуродов — это, можно сказать, герой матча, но он недоработал. За это было ему высказано», — сказал Карпин в эфире телеканала «Матч Премьер».

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