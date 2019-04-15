Дубль Комана и шикарные голы Рихтера — в обзоре побед «Баварии» и «Аугсбурга»

В матче 29-го тура немецкой Бундеслиги «Фортуна» на своём поле проиграла «Баварии» со счётом 1:4.



Счёт был открыт на 15-й минуте. Автором гола стал Кингсли Коман. В конце первого тайма Коман увеличил преимущество мюнхенцев, оформив дубль. Во втором тайме счёт до крупного довёл Гнабри. В концовке встречи Доди Лукебакио сократил разрыв в счёте, реализовав пенальти. В компенсированное время четвёртый гол в ворота хозяев забил Леон Горецка.



В другом матче «Айнтрахт» дома уступил «Аугсбургу». Встреча завершилась со счётом 1:3.



Первыми в игре забили хозяева. На 14-й минуте отличился Гонсало Пасьенса. На 31-й минуте равновесие в счёте восстановил Марко Рихтер. Он же уже в добавленное к первому тайму время оформил дубль. На 47-й минуте хозяева остались в меньшинстве — с поля был удалён их полузащитник Желсон Фернандеш. На 84-й минуте точку в матче поставил Михаэль Грегорич.

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