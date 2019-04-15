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Нойер пропустит около двух недель из-за травмы

Нойер пропустит около двух недель из-за травмы
Футбол / Германия

Вратарь «Баварии» Мануэль Нойер пропустит около двух недель из-за повреждения, полученного в матче чемпионата Германии против «Фортуны», сообщает пресс-служба мюнхенского клуба. Во время игры у Нойера случился рецидив травмы ноги, и его пришлось поменять на Свена Ульрайха.

Таким образом, вратарь, скорее всего, пропустит как минимум два из пяти оставшихся матчей в сезоне — с «Вердером» и «Нюрнбергом».

Также повреждение получил защитник Матс Хуммельс, который будет временно освобождён от тренировок, чтобы врачи оценили серьезность его травмы.

В следующем туре «Бавария» сыграет 20 апреля против «Вердера». «Бавария», набрав 67 очков, вернулась на первое место в турнирной таблице немецкого национального чемпионата.

Ковач: Нойер завтра пройдёт медобследование. Надеюсь, у него ничего серьёзного
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