Болельщик «Спартака», закрывший букву Д: динамовцы осквернили наш памятник

Болельщик «Спартака», заклеивший букву Д на оставленной на стене Виктора Цоя надписи фанатов «Динамо», объяснил свой поступок.



«Я заклеил динамовскую Д, потому что это затронуло мои личные струны. Несколько струн, как на гитаре. Цой, футбол, «Спартак» — это мои струны души. Динамовцы забрали слоган Цоя и якобы присвоили себе, на святом месте осквернили наш памятник своим желанием показать неизвестно что. Своим плакатом я хотел отразить, что Цой — голос улиц, рождённый здесь и поддерживаемый улицами, ворвался на стадионы, где все в едином порыве кричали его песни.



Если фанаты хотят выражать своё мнение, есть много других стен в городе, много стадионов. Зачем они идут в наше место и его оскверняют? Цой будет жить здесь вечно, за него люди готовы лечь костьми, кровью, потом и духом – и останутся живы. А «Динамо» порочит свою честь и память о себе», — сказал болельщик в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Серафимой Свердловой.

Болельщик «Спартака»: мы не дадим отмыть стену Цоя