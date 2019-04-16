Охранник стрип-клуба: Кокорин точно заходил к нам раньше, раза два-три

Андрей Козлов, охранник клуба «Эгоист», свидетель по делу нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, рассказал о конфликте футболистов с водителем Виталием Соловчуком.



«Я работаю в „Эгоисте“ восемь лет, лица смазываются. Но раньше Кокорин Александр заходил точно, раза два-три. Я проверяю гостей на входе, что они делают дальше в клубе, я не знаю и не вижу .



Точное время ухода подсудимых не помню, но одни из последних. Не помню, в какой последовательности. По состоянию они выглядели так же, как в момент, когда заходили, – прилично.



Я вышел курить, увидел этого потерпевшего из «мерседеса». Услышал, как он сказал слово, которое все уже знают. Удивился этому. Парни кричали: „Почему, зачем оскорблять, за что?“

Не видел, как Мамаев хватал потерпевшего. Как бил его. Видел, как Соловчук убегал в сторону Белорусского вокзала. Не стал досматривать развитие событий, зашёл в клуб. Увидел, что целая толпа побежала. И услышал: «Полиция!» Когда вышел, все уже уехали», — передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Павел Пучков.