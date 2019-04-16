Свидетель Навроцкая: кто-то в кафе мне бросил: «Тётя, что ты сюда смотришь»

Екатерина Навроцкая, свидетель по делу нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, рассказала о конфликте футболистов с чиновником Минпромторга Денисом Паком в кафе.

«Где-то в районе половины девятого утра я зашла в кафе, у меня была назначена встреча с подругой. Села на то самое место, где мы договорились встретиться, а напротив меня располагалась эта компания. Они довольно шумно себя вели. Я читала книгу, пила кофе — подумала, что ничего страшного. Но потом поняла, что поговорить с подругой не сможем, поэтому решила пересесть. Когда мы собирались уходить из кафе, услышали какие-то звуки, а потом — как ребят выводили через запасной выход.

Чётко помню только растатуированного товарища. Остальных — сказать не могу. С ними ещё были девушки, но лиц я не помню. На мой взгляд, они вели себя не очень прилично, особенно девушки. Компания громко разговаривала — даже когда я пересела, их было слышно на всё кафе. Мне показалось, что одна из девушек показывала неприличные жесты. В тот момент я подумала, что это люди из каких-то неформальных организаций — откуда-нибудь из середины 90-х.

Одна из девушек точно садилась к кому-то из парней на колени. Это я видела — они сидели напротив меня. Пересесть я решила, потому что ощущала, что добром такое общение может не закончиться. Кто-то из них вскользь бросил: тётя, мол, что ты сюда смотришь. Лучше я уйду, подумала, мало ли что!» — передаёт слова Домбровской корреспондент «Чемпионата».