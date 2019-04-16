«Ливерпуль» объявил заявку на ответный матч Лиги чемпионов с «Порту»

«Ливерпуль» на официальном сайте опубликовал заявку команды на ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов с «Порту». Встреча состоится завтра, 17 апреля, на стадионе «Драгау» в Порту. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. Первый матч завершился со счётом 2:0 в пользу «Ливерпуля».



В заявку мерсисайдцев на эту встречу не попали защитник Деян Ловрен и полузащитник Алекс Окслейд-Чемберлен. Хорватский защитник пропустит матч из-за болезни, а английский игрок будет задействован в дополнительных восстановительных тренировках.



«Ливерпуль»: Алисон, Миньоле, Келлехер, ван Дейк, Гомес, Морено, Робертсон, Матип, Александер-Арнольд, Фабиньо, Вейналдум, Милнер, Кейта, Хендерсон, Лаллана, Шакири, Фирмино, Мане, Салах, Старридж, Ориги.