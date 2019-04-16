Джо Коул: «Челси» будет трудно удержать Азара, но думаю, что он останется

Бывший футболист лондонского «Челси» Джо Коул, работающий в настоящий момент тренером в академии клуба, отметил, что лондонцам будет трудно удержать нападающего Эдена Азара.



«Челси» будет очень трудно удержать Азара в команде. Я не хочу думать о «Челси» без Эдена и не хочу видеть его переход в другой клуб. Его игра в матче с «Ливерпулем» была блестящей, он вовлекал в процесс товарищей по команде.



Я считаю, что «Челси» должен приложить все усилия, чтобы удержать Азара, это необходимость. Думаю, «Челси» любит его, а он любит «Челси», но, с другой стороны, есть мадридский «Реал». Это клуб, который Эден тоже любит, с тренером, который нравится Азару. Нам будет трудно удержать его, но я думаю, что Азар останется в «Челси», — приводит слова Коула Sky Sports.