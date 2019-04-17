Жиру: у меня есть предложения от других клубов

Нападающий «Челси» Оливье Жиру признался, что не уверен, будет ли он выступать за лондонскую команду в следующем сезоне.



«Я расстраиваюсь, когда не выхожу на поле, но не хочу показывать это. Мне не нравится роль второго нападающего. Не знаю, буду ли я в «Челси» в следующем сезоне, об этом нужно поговорить с Мариной Грановской. Я хочу наслаждаться своей игрой. Решение должно быть принято до конца сезона.



Да, я получил несколько предложений от других клубов, но пока не могу рассказать об этом. Сейчас я сосредоточен на «Челси»», — приводит слова Жиру Sky Sports.

Жиру перешёл из «Арсенала» в «Челси» в январе 2018 года. В нынешнем сезоне французский форвард принял участие в 24 матчах за «Челси», забил 2 гола и отдал 5 результативных передач.