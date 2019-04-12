Жиру — об оскорблениях Салаха: эти люди не должны иметь ничего общего с «Челси»

Форвард лондонского «Челси» Оливье Жиру прокомментировал поведение болельщиков команды, оскорблявших нападающего «Ливерпуля» Мохамеда Салаха.

В Сети ранее было опубликовано видео, на котором фанаты лондонского клуба распевают песню с оскорблениями в адрес Салаха на почве его происхождения. В частности, в песне звучали намёки на его причастность к терроризму.

«Думаю, эти люди не должны иметь ничего общего с «Челси». Полагаю, что клуб и все остальные осуждают подобные вещи, и мы на сто процентов поддерживаем Мо Салаха. В наше время такое не должно происходить», — приводит слова Жиру пресс-служба «Челси».

14 апреля «Челси» на выезде проведёт матч 34-го тура английской Премьер-лиги с «Ливерпулем». Встреча состоится на стадионе «Энфилд», начало — в 18:30 мск.