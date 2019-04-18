Хендерсон: «Порту» доставил «Ливерпулю» проблемы, пришлось пахать по полной

Полузащитник «Ливерпуля» Джордан Хендерсон прокомментировал победу в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Порту». Встреча состоялась на стадионе «Драгау» в Порту и завершилась со счётом 4:1 в пользу гостей.



«Матч был трудным, но ничего другого мы и не ждали. «Порту» доставил нам проблемы, с самого начала пришлось пахать по полной. Они создали несколько полумоментов, ребятам пришлось несладко, но мы терпели и знали, что всегда можем забить. Болельщики были на высоте, даже когда мы повели в счёте. Надо отдать им должное — атмосфера была потрясающей.

Мы должны усердно работать на тренировках и в день матчей. Надо продолжать стараться, чтобы соперники знали, что против нас ужасно играть», — приводит слова Хендерсона пресс-служба УЕФА.

Первый матч также завершился победой подопечных Юргена Клоппа (2:0). Таким образом, «Ливерпуль» вышел в 1/2 финала Лиги чемпионов, а «Порту» завершил выступление в турнире. Мерсисайдцы сыграют в полуфинале Лиги чемпионов с «Барселоной».