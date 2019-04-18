Определились все участники 1/2 финала Лиги чемпионов

Завершились ответные матчи 1/4 финала Лиги чемпионов. В результате четвертьфинальных встреч определились все участники 1/2 финала турнира.



Таким образом, в полуфинале Лиги чемпионов «Барселона» сыграет с «Ливерпулем», а «Тоттенхэм Хотспур» встретится с амстердамским «Аяксом». Матчи команд состоятся 30 апреля и 7 мая. Победители противостояний встретятся в финале Лиги чемпионов, который пройдёт 1 июня в Мадриде.



Напомним, в 1/4 финала соревнования «Барселона» в двух матчах оказалась сильнее «Манчестер Юнайтед» (1:0, 3:0), «Ливерпуль» дважды уверенно обыграл «Порту» (2:0, 4:1), амстердамский «Аякс» одолел туринский «Ювентус» (1:1, 2:1), а «Тоттенхэм Хотспур» обошёл «Манчестер Сити» и обеспечил себе место в полуфинале благодаря правилу гостевого гола (1:0, 3:4).