Ушакова: в процессе конфликта кто-то употребил фразу «Ты знаешь, кто мы»

Ведущая Первого канала Ольга Ушакова, чей водитель Виталий Соловчук был избит компанией, в которой находились форвард «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев, дала показания по данному делу.

«Соловчук привёз меня на Триумфальную площадь в 6:10. Высадил и отъехал, чтобы найти свободное парковочное место. Куда именно поехал — мне неизвестно. В 7:00 проходила остановку автобуса и увидела, что мой автомобиль припаркован возле Триумфальной площади. Я обратила внимание, что рядом с автомобилем стоят несколько машин полиции, скорой помощи. По завершении эфира в 9:10 я сразу же спустилась, увидела, что переднее стекло разбито, а водитель находится в машине скорой помощи, где ему оказывали помощь. У него было разбито лицо, всё в крови.

Виталий пояснил, что, после того как он припарковался, к нему в машину села неизвестная девушка, которую он, в корректной форме, попросил выйти. Она вышла, он услышал звук разбивающегося стекла. Он вышел из машины и увидел, что рядом стоят сколько-то людей, которые ведут себя вызывающе и громко разговаривают. После чего парни из данной компании напали на него и нанесли увечья. В процессе кто-то употребил фразу «Ты знаешь, кто мы». После избиения Виталий вырвался и подъехал к моей студии, откуда уже вызвал полицию и скорую.

После Виталия увезли в больницу, а я как собственник автомобиля написала заявление в полицию и дала им объяснения. Я видела кровь, которая была внутри машины и по кузову", — сказала Ушакова на сегодняшнем заседании суда.