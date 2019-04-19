Сульшер: некоторым игрокам «МЮ» нужно взглянуть на себя и увидеть свой уровень

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер выразил недовольство некоторыми игроками своей команды.

«Я многое узнал о футболистах за те месяцы, что работаю здесь. Большинство из них действительно впечатлили меня своим отношением к делу. Но некоторым из них нужно внимательно взглянуть на себя, чтобы увидеть свой истинный уровень.

Большинство футболистов знают, что могут стать лучше, если будут усердно работать.

Должен ли Марсьяль задуматься о своей игре? Я говорил с ним. Энтони обладает огромным талантом, он подписал новый контракт, он знает, что мы верим в него.

Конечно, летом будут трансферы. Я знаю, что было много критики. Но не знаю, знают ли все эти критики, что происходит. У нас есть скауты, которые прочёсывают планету в поисках хороших футболистов. Мы подпишем игроков, которые, по нашему мнению, являются подходящими по характеру, качеству, цене и смогут долго выступать за наш клуб. Я уверен, что мы делаем всё возможное, чтобы привлечь нужных игроков», — приводит слова Сульшера Sky Sports.