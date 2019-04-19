«Анжи» — «Ахмат»: стали известны стартовые составы команд

Тренерские штабы махачкалинского «Анжи» и грозененского «Ахмата» определились с составами на матч 24-го тура Российской Премьер-Лиги.
«Анжи»: Дюпин, Гапон, Калошин, Удалый, Гиголаев, Закиров, Кулик, Гайдаров, Кацаев, Ахъядов, Понсе.
Запасные: Будаков, Эльмурзаев, Белов, Иванченко, Лескано, Маркелов, Агаларов, Долгов.
«Ахмат»: Городов, Плиев, Семёнов, Мохаммади, Нижич, Иванов, Роши, Швец, Раванелли, Исмаэл, Балай.
Запасные: Гудиев, Мусалов, Кадыров, Бериша, Садулаев, Шиманьски, Митришев, Мбенге.
Матч «Анжи» — «Ахмат» состоится сегодня, 19 апреля, в Каспийске на стадионе «Анжи-Арена», начало — в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию и платную прямую видеотрансляцию встречи.
«Ахмат», набрав 30 очков, занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата России, «Анжи» (19) — 15-е.