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«Анжи» — «Ахмат»: стали известны стартовые составы команд

«Анжи» — «Ахмат»: стали известны стартовые составы команд
Футбол / РПЛ

Тренерские штабы махачкалинского «Анжи» и грозененского «Ахмата» определились с составами на матч 24-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Анжи»: Дюпин, Гапон, Калошин, Удалый, Гиголаев, Закиров, Кулик, Гайдаров, Кацаев, Ахъядов, Понсе.

Запасные: Будаков, Эльмурзаев, Белов, Иванченко, Лескано, Маркелов, Агаларов, Долгов.

«Ахмат»: Городов, Плиев, Семёнов, Мохаммади, Нижич, Иванов, Роши, Швец, Раванелли, Исмаэл, Балай.

Запасные: Гудиев, Мусалов, Кадыров, Бериша, Садулаев, Шиманьски, Митришев, Мбенге.

Матч «Анжи» — «Ахмат» состоится сегодня, 19 апреля, в Каспийске на стадионе «Анжи-Арена», начало — в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию и платную прямую видеотрансляцию встречи.

«Ахмат», набрав 30 очков, занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата России, «Анжи» (19) — 15-е.

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