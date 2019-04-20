«Локомотив» — ЦСКА: прямая видеотрансляция матча начнётся в 19:00

Сегодня, 20 апреля, в 19:00 мск на стадионе «РЖД Арена» в Москве состоится матч 24-го тура Российской Премьер-Лиги «Локомотив» — ЦСКА. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию матча.



Стоимость видеотрансляции — 75 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.



Прямая видеотрансляция матча «Локомотив» — ЦСКА на «Чемпионате»



Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Алексеем Еськовым из Москвы. Ассистентами главного судьи станут Антон Аверьянов и Тихон Калугин. В роли резервного рефери выступит Василий Казарцев.



«Локомотив» набрал 42 очка в 23 матчах и занимает 2-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. ЦСКА (40) — на 4-м месте.