«Спартак-2» одержал первую победу в ФНЛ с ноября прошлого года

В матче 32-го тура первенства Футбольной Национальной Лиги московский «Спартак-2» разгромил саранскую «Мордовию» со счётом 4:0. Встреча состоялась в Москве на стадионе академии «Спартака» имени Фёдора Черенкова. Обслуживал матч арбитр Игорь Панин.

Счёт был открыт на 31-й минуте. Автором гола стал Сильванус Нимели. В начале второго тайма преимущество красно-белых увеличил Павел Маслов. В середине тайма счёт до разгромного довели Александр Руденко и Солтмурад Бакаев.

Для «Спартака-2» эта победа стала первой с ноября прошлого года. Клуб прервал 9-матчевую серию без побед.

«Спартак-2», набрав 41 очко, поднялся на 12-е место в турнирной таблице ФНЛ. «Мордовия» (39) опустилась на 14-е место.

В следующем туре «Спартак-2» на выезде сыграет с «Тюменью». «Мордовии» предстоит домашняя игра с «Факелом». Оба матча состоятся 24 апреля.