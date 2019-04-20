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«Спартак-2» одержал первую победу в ФНЛ с ноября прошлого года

«Спартак-2» одержал первую победу в ФНЛ с ноября прошлого года
Футбол / ФНЛ - Первый дивизион

В матче 32-го тура первенства Футбольной Национальной Лиги московский «Спартак-2» разгромил саранскую «Мордовию» со счётом 4:0. Встреча состоялась в Москве на стадионе академии «Спартака» имени Фёдора Черенкова. Обслуживал матч арбитр Игорь Панин.

Счёт был открыт на 31-й минуте. Автором гола стал Сильванус Нимели. В начале второго тайма преимущество красно-белых увеличил Павел Маслов. В середине тайма счёт до разгромного довели Александр Руденко и Солтмурад Бакаев.

Для «Спартака-2» эта победа стала первой с ноября прошлого года. Клуб прервал 9-матчевую серию без побед.

«Спартак-2», набрав 41 очко, поднялся на 12-е место в турнирной таблице ФНЛ. «Мордовия» (39) опустилась на 14-е место.

В следующем туре «Спартак-2» на выезде сыграет с «Тюменью». «Мордовии» предстоит домашняя игра с «Факелом». Оба матча состоятся 24 апреля.

ФНЛ - Первый дивизион. 32-й тур
20 апреля 2019, суббота. 16:00 МСК
Спартак-2
Москва
4 : 0
Мордовия
Саранск
1:0 – Нимели – 31, 2:0 – Маслов – 47, 3:0 – Руденко – 67, 4:0 – Бакаев – 70
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