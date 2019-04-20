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«Хоффенхайм» разгромил «Шальке-04» в Бундеслиге

«Хоффенхайм» разгромил «Шальке-04» в Бундеслиге
Футбол / Германия

В матче 30-го тура чемпионата Германии «Шальке-04» проиграл «Хоффенхайму» со счётом 2:5. Встреча состоялась в Гельзенкирхене на стадионе «Фельтинс-Арена». Обслуживал матч арбитр Кристиан Дингерт.

Счёт на 25-й минуте открыл Исак Бельфодиль. Перед самым свистком на перерыв преимущество гостей увеличил Андрей Крамарич. На 60-й минуте разрыв в счёте сократил Даниэль Калиджиури, реализовавший пенальти. На 65-й минуте Адам Салаи отправил третий мяч в ворота хозяев. На 73-й минуте Надим Амири довёл счёт до крупного. На 80-й минуте Бельфодиль оформил дубль, забив пятый гол в ворота «Шальке». В компенсированное время Гвидо Бургшталлер забил второй гол хозяев.

«Хоффенхайм», набрав 50 очков, поднялся на шестое место в турнирной таблице немецкого национального чемпионата. «Шальке» (27) — на 15-м месте.

Германия - Бундеслига. 30-й тур
20 апреля 2019, суббота. 21:30 МСК
Шальке-04
Гельзенкирхен
2 : 5
Хоффенхайм
Зинсхайм
0:1 – Бельфодиль – 25, 0:2 – Крамарич – 45, 1:2 – Калиджиури – 60 (пен), 1:3 – Салаи – 65, 1:4 – Амири – 73, 1:5 – Бельфодиль – 80, 2:5 – Бургшталлер – 90
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