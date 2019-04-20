«Хоффенхайм» разгромил «Шальке-04» в Бундеслиге

В матче 30-го тура чемпионата Германии «Шальке-04» проиграл «Хоффенхайму» со счётом 2:5. Встреча состоялась в Гельзенкирхене на стадионе «Фельтинс-Арена». Обслуживал матч арбитр Кристиан Дингерт.

Счёт на 25-й минуте открыл Исак Бельфодиль. Перед самым свистком на перерыв преимущество гостей увеличил Андрей Крамарич. На 60-й минуте разрыв в счёте сократил Даниэль Калиджиури, реализовавший пенальти. На 65-й минуте Адам Салаи отправил третий мяч в ворота хозяев. На 73-й минуте Надим Амири довёл счёт до крупного. На 80-й минуте Бельфодиль оформил дубль, забив пятый гол в ворота «Шальке». В компенсированное время Гвидо Бургшталлер забил второй гол хозяев.

«Хоффенхайм», набрав 50 очков, поднялся на шестое место в турнирной таблице немецкого национального чемпионата. «Шальке» (27) — на 15-м месте.