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«Севилья» с крупным счётом проиграла «Хетафе» и опустилась на 5-е место Примеры

«Севилья» с крупным счётом проиграла «Хетафе» и опустилась на 5-е место Примеры
Футбол / Испания

В матче 33-го тура испанской Примеры «Хетафе» принимал «Севилью». Встреча прошла в Хетафе на стадионе «Колисеум Альфонсо Перес» и завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев.

Автором первого гола стал нападающий «Хетафе» Хайме Мата, реализовавший пенальти на 35-й минуте. В компенсированное время первой половины «Севилья» осталась в меньшинстве из-за удаления защитника Серхио Эскудеро. Спустя минуту форвард Хорхе Молина увеличил преимущество хозяев, забив с 11-метровой отметки. В начале второго тайма Молина оформил дубль. На 74-й минуте с поля был удалён защитник «Хетафе» Даконам Дьене.

«Хетафе» прервал победную серию «Севильи» в чемпионате Испании, которая состояла из трёх матчей. Команда Пепе Бордаласа не проигрывает уже в течение четырёх встреч подряд (две ничьих и две победы).

«Хетафе», набрав 54 очка, занимает четвёртое место в турнирной таблице испанского первенства, «Севилья» (52) — пятое.

Испания - Примера. 33-й тур
21 апреля 2019, воскресенье. 15:00 МСК
Хетафе
Хетафе
3 : 0
Севилья
Севилья
1:0 – Мата – 35 (пен), 2:0 – Молина – 45+5 (пен), 3:0 – Молина – 53
Удаления: Дьене, 74 – Эскудеро, 45+4
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