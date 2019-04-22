Игроки «Волги» сыграют в футболках с изображением Ленина

Сегодня, 22 апреля, на матч против ПФЛ с «Челябинском» футболисты «Волги» выйдут в лимитированных футболках с изображением Владимира Ленина — дата матча совпадает с днём рождения российского революционера.

«В этих футболках игроки «Волги» проведут единственный матч, затем их обладателем может стать любой желающий. 21 майка полевых игроков будет продана на специальном аукционе, а вырученные деньги ФК «Волга» направит в благотворительный фонд «Дари добро».

Аукцион заканчивается завтра, 23 апреля, в 18:00. Тот, кто на момент этого времени огласит за ту или иную футболку большую цену, сможет забрать её в офисе ФК «Волга», перечислив деньги на счёт фонда «Дари добро». Если через день после завершения аукциона победитель не пришёл за своим призом, то право выкупить футболку достаётся тому, кто предложил следующую по стоимости сумму», — сообщает пресс-служба клуба.