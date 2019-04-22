А. Егоров рассказал, как резервный судья помог «Зениту» не нарушить регламент

Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза Александр Егоров рассказал о стычке футболистов в матче 24-го тура чемпионата России «Краснодар» – «Зенит» (2:3).



«Это всё маленькие футбольные хитрости. В «Зените» все прекрасно всё понимали. Уж они на подобной ситуации в своё время обжигались, выпустив легионера вместо россиянина. Конечно, Семак сейчас не скажет, что они специально всё это спровоцировали, но это свои приёмы.



Как мне описал ситуацию резервный арбитр: к нему подошли и сообщили о планируемой замене. Он услышал, какую замену хотят провести и сообщил, что, если её совершить, будет нарушение регламента, так нельзя делать. Он им сказал, что такая замена недопустима. К этому времени пришёл меняться Оздоев, но его попросили подождать. Естественно, он остался. Но это уже не дело арбитров. Единственное, что мог сделать Сергей Карасёв, – попросить Оздоева быстрее уходить на замену. Но я общался по этому эпизоду с Сергеем, он сказал, что видел – футболист испытывал реальную боль, и торопить его было не очень корректно.



Ари там поджёг ситуацию, но не получил жёлтую, потому что пауза и так затянулась, а он сбежал в подтрибунное помещение. Это не снимает с нас ответственности, надо было наказать Ари. Легко свалить на арбитра после матча всё: «Мы ему говорили». Не надо ничего говорить арбитру! Начальник команды подходит и сообщает о замене. Даёт листочек с номерами. Арбитр проверяет и сообщает, что так делать нельзя», — сказал Егоров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Пучковым.

А. Егоров: Карасёв должен был удалить Перейру с поля в матче с «Зенитом»