Промес: очень скучаю по «Спартаку». Люблю Москву, клуб и фанатов

Бывший полузащитник «Спартака» Квинси Промес, выступающий за «Севилью», рассказал, что он следит за выступлениями красно-белых.

«Я очень скучаю по „Спартаку“. Люблю Москву, этот клуб и фанатов. В течение четырёх лет это был мой настоящий дом. Общаюсь с Зе Луишем, Боккетти, Глушаковым, Ребровым, Ещенко. Смотрю все игры „Спартака“, по крайней мере пытаюсь.



Пришёл новый тренер, но сейчас дела идут неплохо, выиграли несколько матчей и бьются за Лигу чемпионов. Надеюсь, „Спартак“ пройдёт туда, а в следующем году займёт первое место.



Когда ушёл Каррера, мне было грустно. Мы вместе делали великие вещи: выиграли золото, Суперкубок, изменили историю. Грустно, что он ушёл, но, с другой стороны, когда дела идут плохо, нужно что-то поменять. Это футбол, это жизнь», — сказал Промес в программе «Тотальный футбол».