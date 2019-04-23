Ташаев: надеюсь, «Спартак» попадёт в Лигу чемпионов

Полузащитник «Спартака» Александр Ташаев рассказал о цели клуба на текущий сезон. После 24 туров москвичи занимают пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 39 очков.

«В будущее не могу заглянуть, но в команде нет равнодушных. У нас сейчас отрезок, где мы можем набрать хорошее количество очков. Надеюсь, мы закончим сезон на мажорной ноте и попадем в Лигу чемпионов.

Когда больше побед и позитивного фона в команде, СМИ относятся лучше. Если результата нет, то начинается много разговоров. Ни одна новость не проходит мимо. Ты не понимаешь иногда, где это происходит – вот такой фон вокруг команды, у которой очень много болельщиков. Любая тема интересна фанатам и вызывает взрыв в сетях.

Не знаю, кто в «Спартаке» лидер. В такой команде много квалифицированных футболистов. Каждый должен быть лидером и забивать важные мячи», — сказал Ташаев в программе «Футбол России».