Форвард «Саутгемптона» Лонг забил самый быстрый гол в истории АПЛ

В матче перенесённого 31-го тура английской Премьер-лиги «Уотфорд» принимает «Саутгемптон». Встреча в эти минуты проходит на стадионе «Викарэйлдж Роуд» в Уотфорде. К 25-й минуте гости впереди — 1:0.



Нападающий «Саутгемптона» Шейн Лонг забил гол на 7-й секунде встречи. Этот гол стал самым быстрым в истории английской Премьер-лиги. Ранее автором самого быстрого гола в чемпионате Англии был бывший форвард «Тоттенхэм Хотспур» Ледли Кинг. В 2008 году Кинг забил в ворота «Брэдфорда» на 9-й секунде.

«Саутгемптон» набрал 36 очков в 34 матчах и занимает 16-е место в турнирной таблице чемпионата Англии. «Уотфорд» (49) — на 8-м месте в таблице английской Премьер-лиги. Лидером соревнования на данный момент является «Ливерпуль», набравший 88 очков в 35 матчах.

Видео гола доступно в «Телеграме».