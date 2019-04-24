«Мордовия» и «Факел» не выявили победителя, «Тамбов» обыграл «Шинник»

В матче 33-го тура Футбольной национальной лиги «Мордовия» принимала «Факел». Встреча состоялась на стадионе «Мордовия Арена» в Саранске и завершилась со счётом 1:1.



На 32-й минуте счёт открыл полузащитник «Факела» Иван Олейников. Во втором тайме, на 66-й минуте, ответный мяч в ворота воронежской команды отправил нападающий «Мордовии» Руслан Мухаметшин. Таким образом, «Мордовия» продлила безвыигрышную серию в Футбольной национальной лиге до 7 матчей.



«Мордовия» набрала 40 очков и занимает 13-е место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги. Воронежский «Факел» (37) — на 15-м месте.



В другом матче тура ФНЛ «Тамбов» принимал ярославский «Шинник». Встреча прошла на стадионе «Спартак» в Тамбове и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.



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