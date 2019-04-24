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«Мордовия» и «Факел» не выявили победителя, «Тамбов» обыграл «Шинник»

«Мордовия» и «Факел» не выявили победителя, «Тамбов» обыграл «Шинник»
Футбол / ФНЛ - Первый дивизион

В матче 33-го тура Футбольной национальной лиги «Мордовия» принимала «Факел». Встреча состоялась на стадионе «Мордовия Арена» в Саранске и завершилась со счётом 1:1.

На 32-й минуте счёт открыл полузащитник «Факела» Иван Олейников. Во втором тайме, на 66-й минуте, ответный мяч в ворота воронежской команды отправил нападающий «Мордовии» Руслан Мухаметшин. Таким образом, «Мордовия» продлила безвыигрышную серию в Футбольной национальной лиге до 7 матчей.

«Мордовия» набрала 40 очков и занимает 13-е место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги. Воронежский «Факел» (37) — на 15-м месте.

В другом матче тура ФНЛ «Тамбов» принимал ярославский «Шинник». Встреча прошла на стадионе «Спартак» в Тамбове и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.

Турнирная таблица ФНЛ доступна на «Чемпионате».

ФНЛ - Первый дивизион. 33-й тур
24 апреля 2019, среда. 18:00 МСК
Мордовия
Саранск
1 : 1
Факел
Воронеж
0:1 – Олейников – 31, 1:1 – Мухаметшин – 65
ФНЛ - Первый дивизион. 33-й тур
24 апреля 2019, среда. 18:15 МСК
Тамбов
Тамбов
1 : 0
Шинник
Ярославль
1:0 – Кашчелан – 87
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