Адиев: после заявления Кадиева отношение властей к клубу стало только хуже

Главный тренер «Анжи» Магомед Адиев прокомментировал поражение команды (0:2) в матче 25-го тура РПЛ с ЦСКА.

«Мысли такие, что и в первом, и втором таймах ЦСКА владел территорией, оказывал давление, после потерь быстро вступал в отбор, мы тяжело выходили из-под этого прессинга. А в те немногочисленные моменты, когда мы всё-таки выходили, нам не хватало психологии. Тяжело бежали в атаку, есть у ребят определённое волнение. Во втором тайме ситуация в принципе не поменялась — ЦСКА имел ряд моментов, один из них реализовал. А мы наши немногочисленные шансы не смогли забить, к сожалению. ЦСКА победил заслуженно, это надо признать.

Нас может похоронить кто угодно — и вы, и болельщики, и специалисты. Но не я! Мы с ребятами никогда не похороним себя до игры. В каком бы безнадёжном положении ни находились, как бы криво и косо ни получалось всё на поле, мы всегда будем играть и прилагать усилия, чтобы быть конкурентоспособными. Сдаваться не будем.

Изменилось ли что-то после последнего заявления Кадиева о наплевательском отношении властей к клубу? Да, по-моему в худшую сторону всё изменилось. Хотя куда хуже? Никаких изменений не было. Я думал, что реакция последует, но, к сожалению, нет. К моему великому сожалению, мы никому не нужны, кроме нас самих. Остался месяц. Постараемся сделать так, чтобы он получился достойным», — сказал Адиев на послематчевой пресс-конференции.