Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
ЦСКА — «Анжи». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Футбол / Новости /

ЦСКА одержал победу в матче с «Анжи» и поднялся на 3-е место в РПЛ

ЦСКА одержал победу в матче с «Анжи» и поднялся на 3-е место в РПЛ
Футбол / РПЛ

В матче 25-го тура Российской Премьер-Лиги ЦСКА принимал махачкалинский «Анжи». Встреча состоялась на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве и завершилась со счётом 2:0 в пользу «армейцев».

На 13-й минуте первый гол в матче забил полузащитник ЦСКА Яка Бийол, которому ассистировал хавбек «армейцев» Никола Влашич. Во втором тайме, на 55-й минуте, полузащитник московской команды Арнор Сигурдссон записал на свой счёт второй гол. В этом случае в роли ассистента выступил нападающий ЦСКА Фёдор Чалов.

ЦСКА набрал 44 очка и поднялся на 3-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Махачкалинский «Анжи» (19) — на предпоследнем, 15-м месте в таблице чемпионата России. Лидером первенства на данный момент является петербургский «Зенит», набравший 51 очко в 24 матчах.

Россия - Премьер-Лига. 25-й тур
24 апреля 2019, среда. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
2 : 0
Анжи
Махачкала
1:0 – Бийол – 13, 2:0 – Сигурдссон – 55
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент