Кокорин: не хватило сил, чтобы остановить Мамаева, когда он пошёл на Соловчука

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин на суде рассказал, почему ему не удалось удержать полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева во время конфликта с водителем Виталием Соловчуком.

«На видео видно, что я протягиваю руки к Паше и пытаюсь его остановить. Я не смог его удержать, так случилось. Что помешало? Не рассчитал сил, мне их не хватало. Мог его поймать за капюшон, дёрнуть, задушить, так сказать. Но я не хотел причинить ему вред», — передаёт слова Кокорина корреспондент «Чемпионата».

Напомним, Мамаев, Кокорин, его младший брат Кирилл и их друг Александр Протасовицкий 8 октября 2018 года стали участниками двух конфликтов в центре Москвы. 17 апреля Московский городской суд отклонил апелляции на постановление Пресненского суда о продлении ареста. Таким образом, молодые люди останутся в СИЗО «Бутырка» до 25 сентября нынешнего года.