Божович: арбитр принимал такие решения, от которых «Крыльям Советов» было трудно

Главный тренер самарских «Крыльев Советов» Миодраг Божович прокомментировал поражение со счётом 0:1 в домашнем матче 25-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уралом» из Екатеринбурга.

«Играли мы хорошо, в первом тайме создали ряд хороших моментов. Во второй половине у нас также были возможности. Арбитр матча принимал такие решения, от которых нам было трудно. Он должен был удалять Бумаля и давать ему вторую карточку. Это был ключевой момент. После этого судья поставил в наши ворота пенальти. Этого оказалось достаточно для нашего поражения», — приводит слова Божовича пресс-служба «Крыльев Советов».

«Урал», набрав 33 очка, занимает 10-е место в турнирной таблице Премьер-Лиги, «Крылья Советов» (27) — 13-е.

В 26-м туре российского первенства команда из Екатеринбурга на выезде сыграет с «Уфой», а самарский клуб в гостях встретится с «Зенитом». Оба матча состоятся 28 апреля.