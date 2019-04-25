Парфёнов: «Урал» одержал очень важную победу в матче с «Крыльями Советов»

Главный тренер «Урала» Дмитрий Парфёнов прокомментировал победу со счётом 1:0 в выездном матче 25-го тура Российской Премьер-Лиги с самарскими «Крыльями Советов».

«Поздравляю нашу команду с победой. В перерыве мы поправили некоторые моменты, вышли на второй тайм и забили гол. После этого имели ещё возможности для взятия ворот. Двигаемся дальше. Это очень важная для нас победа», — приводит слова Парфёнова пресс-служба «Крыльев Советов».

«Урал», набрав 33 очка, занимает 10-е место в турнирной таблице Премьер-Лиги, «Крылья Советов» (27) — 13-е.

В 26-м туре российского первенства команда из Екатеринбурга на выезде сыграет с «Уфой», а самарский клуб в гостях встретится с «Зенитом». Оба матча состоятся 28 апреля.