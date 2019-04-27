Яя Туре начал карьеру футбольного агента

Известный ивуарийский футболист Яя Туре стал футбольным агентом. Об этом сообщили журналисты украинской телепередачи «ТаТоТаке».

В настоящее время Туре работает над трудоустройством своего клиента, 19-летнего нигерийца Джозефа, в киевское «Динамо». Специально для этого футболист, чьим последним клубом был «Олимпиакос» и который пока не объявлял о завершении карьеры, прилетел в столицу Украины.

Напомним, в декабре прошлого года Туре и «Олимпиакос» разорвали действующий контракт. После этого 35-летний игрок не смог подписать соглашение ни с одним из клубов. Ранее он выступал на родине за «АСЕК Мимозас», «Беверен», донецкий «Металлург», «Монако», «Барселону» и «Манчестер Сити». В составе сборной Кот-д'Ивуара Туре в 102 матчах забил 19 мячей.