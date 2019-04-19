Яя Туре может перейти в российский клуб

Дмитрий Селюк, агент ивуарийского полузащитника Яя Туре, поделился информацией о будущем футболиста, в настоящий момент пребывающего в статусе свободного агента.



«Думаю, где-то дней через 10-15 будет информация. Есть реальный вариант с российским чемпионатом. Какой клуб? Я не стесняюсь рассказать, но есть определённые нюансы, которые нужно решить. Это юридические формальности. Но я хочу, чтобы он приехал в Россию», — цитирует Селюка «Рейтинг букмекеров».



Последним клубом Туре был «Олимпиакос», который он покинул в декабре прошлого года. Ранее 35-летний полузащитник уже выступал за греческую команду с 2005 по 2006 год. За свою карьеру ивуариец также успел поиграть за такие клубы, как «Металлург», «Монако», «Барселона» и «Манчестер Сити».

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