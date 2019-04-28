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«Уфа» — «Урал»: прямая видеотрансляция матча начнётся в 11:30

«Уфа» — «Урал»: прямая видеотрансляция матча начнётся в 11:30
Футбол / РПЛ

Сегодня, 28 апреля, на стадионе «Нефтяник» в Уфе состоится матч 26-го тура Российской Премьер-Лиги «Уфа» — «Урал». Стартовый свисток прозвучит в 11:30 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию матча.

Стоимость видеотрансляции — 75 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.

Прямая видеотрансляция матча «Уфа» — «Урал» на «Чемпионате»

Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Михаилом Вилковым из Нижнего Новгорода. Ассистентами главного судьи станут Егор Болховитин и Адлан Хатуев. В роли резервного рефери выступит Станислав Васильев.

«Уфа» набрала 22 очка и занимает 14-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Урал» (33) — на 10-м месте.

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