«Уфа» — «Урал»: прямая видеотрансляция матча начнётся в 11:30

Сегодня, 28 апреля, на стадионе «Нефтяник» в Уфе состоится матч 26-го тура Российской Премьер-Лиги «Уфа» — «Урал». Стартовый свисток прозвучит в 11:30 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию матча.



Стоимость видеотрансляции — 75 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.



Прямая видеотрансляция матча «Уфа» — «Урал» на «Чемпионате»



Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Михаилом Вилковым из Нижнего Новгорода. Ассистентами главного судьи станут Егор Болховитин и Адлан Хатуев. В роли резервного рефери выступит Станислав Васильев.



«Уфа» набрала 22 очка и занимает 14-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Урал» (33) — на 10-м месте.