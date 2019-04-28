Гвардиола: 92 очка «Манчестер Сити» — невероятный результат

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал победу своей команды в матче 36-го тура чемпионата Англии с «Бёрнли» (1:0).

«Мы не допустили ни одного удара в створ наших ворот. Мы маленькая, но умная команда. В первом тайме поле было очень сухим и медленным, но во второй половине мы знали, что обязаны забить гол. У нас были шансы забить второй гол, так как в последние минуты может случиться всякое.



92 очка — это невероятный результат. Всё в наших руках. Мы должны выиграть два следующих матча», — приводит слова Гвардиолы BBC.

«Манчестер Сити», набрав 92 очка, вышел на первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги.

В следующем туре «горожане» на своём поле сыграют с «Лестер Сити». Матч состоится 6 мая.