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Гвардиола: прогресс «Ливерпуля» — причина возникновения чемпионской гонки в АПЛ

Гвардиола: прогресс «Ливерпуля» — причина возникновения чемпионской гонки в АПЛ
Футбол / Англия

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола отметил, что «Ливерпуль» ответственен за создание интриги в чемпионской гонке в английской Премьер-лиге.

«Одной из причин возникновения яркой чемпионской гонки стала разница между „Ливерпулем“ в нынешнем и прошлом сезоне. Мы тоже изменились, но „Ливерпуль“ прогрессировал мощнее. Другие клубы остались на прежнем уровне, но мерсисайдцы значительно улучшились. Они приобрели невероятных игроков и были последовательны в действиях.

Теперь „Ливерпуль“ лучше справляется с давлением и стал более стабильным. Неважно, что происходит, главное — забивать голы. Это всё, что необходимо делать из раза в раз. „Ливерпуль“ собирается выиграть все оставшиеся матчи, и мы должны выиграть свои, чтобы стать чемпионами», — приводит слова Гвардиолы Sky Sports.

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