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«Реал» уступил «Райо Вальекано», потерпев 10-е поражение в Примере

«Реал» уступил «Райо Вальекано», потерпев 10-е поражение в Примере
Футбол / Испания

В матче 35-го тура чемпионата Испании «Райо Вальекано» обыграл «Реал» со счётом 1:0. Встреча состоялась в Мадриде на стадионе «Кампо де Вальекас». Обслуживал матч арбитр Пабло Гонсалес Фуэртес, которому ассистировали Сесар Гарсия Фернандес и Альфредо Родригес.

Единственный гол был забит на 23-й минуте. Автором гола стал Адриан Эмбарба, который реализовал 11-метровый. Для «Реала» это поражение стало 10-м в Примере в нынешнем сезоне.

«Райо Вальекано», набрав 31 очко, ушёл с последнего места в турнирной таблице, поднявшись на 19-е. «Реал» (65) остался на 3-м месте, отставая от идущего вторым «Атлетико» на девять очков.

В следующем туре «Реал» на своём поле сыграет с «Вильярреалом». Матч состоится 5 мая.

Испания - Примера. 35-й тур
28 апреля 2019, воскресенье. 21:45 МСК
Райо Вальекано
Мадрид
1 : 0
Реал Мадрид
Мадрид
1:0 – Эмбарба – 23 (пен)
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