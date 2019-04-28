«Реал» уступил «Райо Вальекано», потерпев 10-е поражение в Примере

В матче 35-го тура чемпионата Испании «Райо Вальекано» обыграл «Реал» со счётом 1:0. Встреча состоялась в Мадриде на стадионе «Кампо де Вальекас». Обслуживал матч арбитр Пабло Гонсалес Фуэртес, которому ассистировали Сесар Гарсия Фернандес и Альфредо Родригес.

Единственный гол был забит на 23-й минуте. Автором гола стал Адриан Эмбарба, который реализовал 11-метровый. Для «Реала» это поражение стало 10-м в Примере в нынешнем сезоне.

«Райо Вальекано», набрав 31 очко, ушёл с последнего места в турнирной таблице, поднявшись на 19-е. «Реал» (65) остался на 3-м месте, отставая от идущего вторым «Атлетико» на девять очков.

В следующем туре «Реал» на своём поле сыграет с «Вильярреалом». Матч состоится 5 мая.