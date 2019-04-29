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Куйперс обслужит матч «Барселона» — «Ливерпуль» в полуфинале Лиги чемпионов

Куйперс обслужит матч «Барселона» — «Ливерпуль» в полуфинале Лиги чемпионов
Футбол / Лига чемпионов

Стали известны имена судей, которые обслужат первый матч полуфинала Лиги чемпионов «Барселона» – «Ливерпуль», сообщает пресс-служба УЕФА.

Встречу сине-гранатовых с мерсисайдцами обслужит бригада арбитров из Нидерландов во главе с Бьорном Куйперсом. Ассистентами главного арбитра станут Марио Дикс и Эрвин Зейнстра. В роли видеопомощника рефери выступит Данни Маккели, его ассистент — Пол ван Букел. В качестве четвёртого рефери выступит Тасос Сидиропулос.

Матч «Барселона» – «Ливерпуль» состоится 1 мая на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. Вторую путёвку в финал главного еврокубкового турнира разыграют «Тоттенхэм Хотспур» и «Аякс», которые проведут свой первый матч днём ранее.

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